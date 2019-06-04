В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом

ТАСС, 4 июня. Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

"Один человек погиб, 10 пострадали при столкновении микроавтобуса и фуры сегодня днем в городе Кузнецке. Автобус был не рейсовый. Другие обстоятельства автоаварии уточняются", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области, ДТП произошло на 753-м километре трассы М-5 "Урал" в 09:10. "Произошло столкновение микроавтобуса Hyundai и автомобиля "Газель Фермер", - указано в сообщении на сайте ведомства.

Движение на участке трассы М-5 "Урал", где произошло ДТП, временно закрыто, говорится в сообщении, размещенном на сайте ФКУ "Поволжуправтодор" (подведомственно Росавтодору). "С 09:30 (мск) на 753-м км автомобильной дороги М-5 "Урал" в г. Кузнецк временно закрыто движение для автотранспорта. Спецслужбы устраняют последствия ДТП", - указано в сообщении.

В новость были внесены изменения (11:19 мск) - добавлены подробности.