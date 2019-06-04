Полиция возбудила дело из-за кражи 56-тонного моста в Мурманской области

МУРМАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после хищения 56 т металлических конструкций моста через реку Умба в Мурманской области. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры Мурманской области.

В полиции сообщили о краже опоры моста 29 мая. По основной версии, опору похитили и разрезали для сдачи на металлолом.

"По версии следствия, в мае 2019 года неустановленное лицо тайно, из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 м и весом 56 т, принадлежащие одной из организаций, осуществляющей хозяйственную деятельность в Кировском районе, чем причинило материальный ущерб собственнику на сумму свыше 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в крупном размере").