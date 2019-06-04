В Ростове-на-Дону арестован обвиняемый в убийстве помощника местного депутата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Суд отправил под арест 32-летнего жителя Ростова-на-Дону, который обвиняется в убийстве мужчины и действиях сексуального характера в отношении местной жительницы, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах региона, речь идет о подозреваемом в убийстве Михаила Бакланова, который был помощником руководителя фракции КПРФ в законодательном собрании Ростовской области Евгения Бессонова. "По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 июня обвиняемый находился в квартире, расположенной на переулке Суздальском в Ростове-на-Дону. В ходе ссоры он не менее двух раз выстрелил из травматического пистолета в своего 38-летнего знакомого, после чего нанес ему множественные резаные ранения. Кроме того, обвиняемый совершил в отношении 31-летней женщины действия сексуального характера. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 ("Убийство"), п. "б" ч. 2 ст. 132 ("Иные действия сексуального характера") УК РФ.