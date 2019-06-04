В Подмосковье задержали двоих подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием", - сказала она. По словам Петренко, по местам жительства задержанных проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей.

Следственный комитет также установил всех участников драки, в которой погиб Белянкин.

"Все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом", - сказала Петренко.

В свою очередь начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали двух подозреваемых в убийстве по адресам их временного проживания в Москве. Они оказались уроженцами одной из стран СНГ. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в драке могли участвовать порядка 10 человек.

Драка в Путилково

По данным следствия, 1 июня в поселке Путилково 24-летний Никита Белянкин увидел драку около кафе между группами молодых людей. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. После этого неизвестный ударил Белянкина ножом в сердце, в результате чего он скончался. Нападавшие скрылись. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Также возбуждено уголовное дело по факту ранения молодого человека, за которого вступился потерпевший, по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По словам Петренко, эти дела объединены в одно производство. Расследование ведет центральный аппарат СК.

Никита Белянкин был ветераном боевых действий. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.