Суд оставил в СИЗО ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник признал законным продление срока ареста 75-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, сообщили ТАСС в суде.

"Постановление Лефортовского суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Кудрявцева оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты обвиняемого - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста Кудрявцеву до 20 июля. В связи с наличием в деле материалов с грифом "секретно" все заседания проходят в закрытом режиме. Защита неоднократно просила избрать для 75-летнего ученого более мягкую меру пресечения (домашний арест или запрет определенных действий), ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.

Ранее сообщалось, что Кудрявцев был госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в ГБУЗ "Городская клиническая больница им. А. К. Ерамишанцева". По данным пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, он был переведен туда для проведения комплексного обследования и медицинского освидетельствования на основании поданного им заявления. Через четыре дня после медицинского обследования его перевели обратно в СИЗО. По словам адвоката Ивана Павлова, в заключении врачей 20-й городской больницы говорится, что Кудрявцев нуждается в медикаментозном лечении в условиях палатного режима.

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".