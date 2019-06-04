Житель Алушты получил почти два года колонии за изготовление взрывчатки

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Суд в Алуште приговорил 19-летнего местного жителя Альберта Круглова к году и восьми месяцам колонии и штрафу в 60 тыс. рублей за незаконное изготовление, хранение и ношение самодельных взрывных устройств (СВУ), сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Алуштинский городской суд признал Альберта Круглова виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы и штрафа в размере 60 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что молодой человек, являясь приверженцем языческой идеологии, со своей страницы в соцсети опубликовал сообщение, содержащее призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц по признаку религиозной принадлежности.

В июле 2018 года сотрудниками УФСБ по месту проживания Круглова были обнаружены и изъяты два изготовленных им самодельных устройства с поражающими элементами, замаскированных под термос и бутылку. Он обвиняется в незаконном изготовлении, хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в публичных призывах к экстремисткой деятельности (ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 280 УК РФ). Уголовное дело в отношении Круглова возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В ходе следствия он полностью признал свою вину.