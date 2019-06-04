{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Два человека погибли при пожаре в квартире в Москве

Инцидент произошел на Профсоюзной улице

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Два человека погибли и четверо спасены при пожаре в квартире жилого дома в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 4-х комнатной квартире произошел пожар на 5-м этаже в доме по адресу: ул. Профсоюзная, д. 94, к. 2", - сообщили в ведомстве.

В ходе тушения пожара из квартиры были спасены четыре человека, в том числе двое детей. В результате пожара два человека погибли, их тела обнаружены после ликвидации пожара.

"Пожар на площади 15 кв. м был оперативно ликвидирован в 11:09 мск", - сообщили в ГУ МЧС. Пострадавших осматривают медики.

В новость были внесены изменения (11:53 время мск) — добавлена информация о погибших.

 

Теги
Россия
Следствие в Иркутской области установило еще 13 потерпевших по делу серийного маньяка
Всего житель города Тулун обвиняется теперь в нападениях на 24 женщин
Читать полностью