Двое детей выпали из окна пятого этажа в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку по факту падения двух малолетних детей из окна квартиры на пятом этаже в Сальске, они находятся в тяжелом состоянии, сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

"В Сальский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о выпадении из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома в городе Сальске, двух малолетних детей 2017 года рождения. С травмами малыши доставлены в больницу, их состояние оценивается как тяжелое. Проводится доследственная проверка", - сказала она.

По предварительным данным, вечером в понедельник малыши, оставшись без присмотра родителей, забрались на подоконник, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна. "Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение", - добавила Гагалаева.