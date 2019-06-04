Следствие в Иркутской области установило еще 13 потерпевших по делу серийного маньяка

ИРКУТСК, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования уголовного дела в отношении 51-летнего жителя города Тулун Иркутской области, совершившего ряд нападений на женщин в 2001-2012 годах, установили еще 13 потерпевших. Об этом во вторник говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее потерпевшими по делу проходили 11 человек.

"В ходе продолжающейся работы следователей регионального управления СК России и регионального ГУ МВД России установлено еще 13 потерпевших от преступной деятельности обвиняемого. Так, налаженный следователями СК России психологический контакт с фигурантом дела и проведение большого объема следственных действий позволили получить доказательства его причастности к совершению еще серии преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении. Теперь по делу проходят 24 пострадавших.

Обвиняемый дал признательные показания, он находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом новых эпизодов преступной деятельности, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит его вменяемость.

Обвиняемый был задержан в январе 2019 года. По данным следствия, с 2001 года по 2012 год мужчина, угрожая ножом, отводил потерпевших в безлюдные места в Тулуне, где насиловал их и забирал личные ценные вещи. В числе пострадавших несколько несовершеннолетних. В ходе расследования проведен ряд генетических судебных экспертиз, заключения которых позволили следователям сделать вывод о серийности преступлений.