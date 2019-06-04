Мошенник получил 17 лет колонии за хищение 8 млн рублей у калининградцев

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда приговорил к 17 годам и 10 месяцам колонии особого режима мошенника из Новосибирска, который находясь в колонии обманом похитил 8 млн рублей у жителей Калининградской области. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.

Отбывая наказание за ранее совершенное преступление в одной из колоний в Ленинградской области, осужденный звонил калининградцам и требовал у них деньги. Он сообщал пострадавшим о ДТП с тяжкими последствиями, виновниками которых якобы стали их родственники. Деньги переводились на его счет.

"Приговором Ленинградского районного суда обвиняемый признан виновным. Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет и 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что весной 2018 года осужденный ввел в заблуждение 41 человека. Граждане перевели на его счет в общей сложности 8 млн рублей. Злоумышленник признал свою вину в полном объеме. Суд признал это обстоятельство наряду с явкой с повинной и сотрудничеством со следствием смягчающим обстоятельством. Вместе с тем житель Новосибирска совершил несколько десятков тяжких и особо тяжкое преступление, за что был приговорен к лишению свободы судами Новосибирска, Смоленска, Псковской области. Это было квалифицировано судом как отягчающее вину обстоятельство.