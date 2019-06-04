Суд Киева арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Голосеевский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца, которых подозревают в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

"Голосеевский районный суд Киева по настоянию прокурора принял решение о взятии под стражу на два месяца без возможности внесения залога полицейских, которых подозревают в убийстве пятилетнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий", - сказано в сообщении. Необходимость ареста полицейских прокуроры объяснили тем, что существует риск побега с их стороны, давления свидетелей и уничтожения доказательств.

На заседании Приходько отрицал свою вину, заявив, что не стрелял в сторону, где находился ребенок.

Накануне в киевской больнице умер пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, получивший 31 мая пулевое ранение в голову, когда гулял в собственном дворе в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. По версии пресс-службы областной полиции, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе "пристреливал ружье". Позднее виновник гибели ребенка и его знакомый - тоже полицейский - были задержаны, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняют в полиции, они были "вне службы и без табельного оружия".

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook пообещал, что сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. В связи с трагедией у здания МВД в Киеве вечером в понедельник собрались несколько десятков человек, требовавших не только наказания полицейских, но и отставки главы МВД Арсена Авакова. Однако в отставку подал начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Ряд депутатских фракций во вторник потребовали пригласить высшее руководство МВД, Генпрокуратуры, полиции Украины, а также Государственного бюро расследований в парламент и отчитаться о ходе расследования трагедии. Кроме того, депутаты требовали отставки силовиков.