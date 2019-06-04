Экс-глава владивостокского центра по работе станций РЖД подозревается в получении взяток

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взяток возбуждено в отношении бывшего начальника владивостокского центра организации работы железнодорожных станций РЖД. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Во вторник в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске проводились обыски. Сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении трех маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск-2 по ч. 2 и ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

"Следственными органами Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждены уголовные дела в отношении бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций. Высокопоставленный сотрудник ОАО "РЖД" подозревается в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 и ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении на сайте.

В отношении диспетчеров также возбуждены дела по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

По данным следствия, в 2015-2019 годах сотрудники РЖД из Хабаровского края и Приморья получали от представителей транспортных компаний взятки. Взамен они обеспечивали ускоренную подачу и уборку железнодорожных вагонов. Общий размер взяток составляет около 3,5 млн рублей.

"Проверяется причастность лиц из числа руководящего состава региональных подразделений ОАО "РЖД" к совершению расследуемых коррупционных преступлений", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, сейчас одновременно работают 20 следственно-оперативных групп. Уже проведены обыски в жилых, подсобных помещениях, автомобилях, принадлежащих подозреваемым и их коллегам, по месту работы, изъяты вещественные доказательства.