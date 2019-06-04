Движение по трассе в Пензенской области восстановлено после ДТП с микроавтобусом

ПЕНЗА, 4 июня. /ТАСС/. Движение по трассе М-5 "Урал" в городе Кузнецке Пензенской области, нарушенное из-за ДТП с участием "Газели" и микроавтобуса Hyundai, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ "Поволжуправтодор" (подведомственно Росавтодору).

Микроавтобус Hyundai и автомобиль "Газель Фермер" столкнулись днем во вторник на трассе М-5 "Урал" в Кузнецке. По данным пресс-службы УМВД по региону, в результате ДТП один человек погиб, еще 10 пострадали. По информации Минздрава региона, в результате ДТП были госпитализированы восемь человек. Движение на участке трассы, где произошло ДТП, было временно закрыто.

"Движение на участке трассы восстановлено в полном объеме", - отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что в микроавтобусе находились граждане Узбекистана.