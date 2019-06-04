Самолет рейса Москва - Берлин вернулся во Внуково из-за включения датчиков неисправности

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, вылетевший из Москвы в Берлин, вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания датчиков неисправности на борту. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, летевший рейсом Москва - Берлин, после полутора часов полета принял решение о возврате в связи со срабатыванием датчиков неисправности на борту", - сказал собеседник агентства.

Воздушное судно выработало топливо и сейчас приземлилось в столичном аэропорту Внуково. Обстоятельства инцидента устанавливаются.