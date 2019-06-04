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В отношении руководителя управления Росреестра Приамурья возбудили второе уголовное дело

В региональном управлении СК подробностей нового дела не уточнили

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило второе уголовное дело в отношении руководителя управления Росреестра по Амурской области, сообщили во вторник журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

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"Было возбуждено еще одно дело, по части 2. ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в значительном размере")", - сказали в управлении, где ТАСС не уточнили подробностей нового дела.

Первое уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Согласно материалам дела, в декабре 2018 года подозреваемый через посредников получил взятку от жительницы Благовещенска за обеспечение условий для незаконного внесения в Единый государственный реестр недвижимого имущества сведений об изменении наименования объекта недвижимости. Оба дела объединены в одно производство.

Руководитель управления Росреестра по Амурской области был арестован, срок содержания под стражей продлен до 12 июля.

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