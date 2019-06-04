В Солнечногорске застрелили директора торгового центра

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Неизвестный застрелил бизнесмена в Солнечногорске и скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

"Неизвестный убил предпринимателя в Солнечногорске, после чего покинул место преступления. Сейчас сотрудники полиции ведут оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленника", - сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что убийство может быть заказным и связано с предпринимательской деятельностью бизнесмена. "Убит 60-летний Николай Леонов. Он был директором одного из торговых центров в городе. Его застрелили из пистолета с глушителем. Сейчас следствие выясняет, связано ли преступление с предпринимательской деятельностью бизнесмена, но эта версия рассматривается в числе приоритетных", - сказал собеседник агентства.