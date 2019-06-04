СК возбудил дело об убийстве директора ТЦ в Подмосковье

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данному факту следственным отделом по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ст. 222 ("Незаконный оборот оружия"). Отрабатываются различные версии совершенного убийства", - сказала Врадий.

По данным СК, 4 июня в поселке Поворова неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда он заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято три гильзы.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что убит 60-летний Николай Леонов. По данным источника, убийство может быть связано с предпринимательской деятельностью бизнесмена.