В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на полицейского при проверке документов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Нарушитель общественного порядка во время проверки документов ударил ножом полицейского на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"4 июня жители дома по проезду Кадомцева вызвали наряд полиции в связи с нарушением общественного порядка в подъезде. В ходе выяснения обстоятельств и проверки документов один из мужчин нанес сотруднику удар ножом в область ноги", - сообщила Иванова.

Полицейского осмотрели врачи, ему оказана вся необходимая помощь. Нарушитель задержан и доставлен в следственный отдел, с ним проводятся следственные действия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").