Руководство адвокатской палаты Башкирии заподозрили в краже средств из ее бюджета

УФА, 4 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства адвокатской палаты Башкирии о хищении денег из бюджета организации, которая понесла ущерб почти в 4 млн рублей, сообщила во вторник журналистам пресс-служба управления СК по республике.

"Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту хищения денежных средств из бюджета негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что руководство палаты заключило договор на аренду помещения для организации, зная, что оно требует ремонта, и оплатило работы из бюджета адвокатской палаты.

"Арендодателем выступило близкое лицо к одному из членов руководства адвокатской палаты. Впоследствии в связи с тем, что помещение находилось в непригодном состоянии, из бюджета организации были выделены более 3,7 млн рублей для капитального ремонта арендуемого помещения", - отметили в СК.

Следователи изучают хозяйственную документацию, допрашивают членов адвокатской палаты и свидетелей.