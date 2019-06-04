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Более 140 человек эвакуировали из детской поликлиники в Москве из-за короткого замыкания

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 140 человек эвакуированы из детской городской поликлиники на востоке Москвы из-за короткого замыкания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В здании по адресу: улица Амурская, д. 62а, произошло короткое замыкание электрооборудования без последующего возгорания", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из здания в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 140 человек, в том числе 40 сотрудников медучреждения.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.

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