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СМИ: в Норвегии задержали россиянина по подозрению в покушении на убийство

Как сообщает телеканал NRK, он напал на филиппинца в районе Грюнерлёкка

ТАСС, 4 июня. Полиция Норвегии задержала во вторник 30-летнего гражданина РФ в центре Осло. Как сообщает телеканал NRK, его подозревают в покушении на убийство.

По сведениям телеканала, задержанный во вторник утром в столичном районе Грюнерлёкка совершил нападение на филиппинца. Спецслужбы подключились к расследованию этого дела, так как нападавший, у которого был нож, во время задержания выкрикивал лозунги во славу Аллаха.

При этом офицер полиции Анне Аллрэк Сулем отметила, что правоохранительные органы "не расценивают данное событие как теракт".

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