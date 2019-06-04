СМИ: в Норвегии задержали россиянина по подозрению в покушении на убийство

ТАСС, 4 июня. Полиция Норвегии задержала во вторник 30-летнего гражданина РФ в центре Осло. Как сообщает телеканал NRK, его подозревают в покушении на убийство.

По сведениям телеканала, задержанный во вторник утром в столичном районе Грюнерлёкка совершил нападение на филиппинца. Спецслужбы подключились к расследованию этого дела, так как нападавший, у которого был нож, во время задержания выкрикивал лозунги во славу Аллаха.

При этом офицер полиции Анне Аллрэк Сулем отметила, что правоохранительные органы "не расценивают данное событие как теракт".