В КБР спасатели нашли тело ребенка, утонувшего неделю назад

НАЛЬЧИК, 4 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело трехлетнего ребенка, который утонул в Майском районе Кабардино-Балкарии (КБР) неделю назад. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону Кантемир Беров.

"По состоянию на 15:10 мск 4 июня поисковые работы в Майском районе завершены. Спасатели нашли тело ребенка в подмостовом пространстве реки Черек (возле селения Октябрьское) и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - сказал Беров.

Трехлетний ребенок пропал на берегу реки Черек на окраине города Майский вечером 29 мая.