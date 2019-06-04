AFP: кассационный суд Франции одобрил высылку брата бывшего президента Буркина-Фасо

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Кассационный суд Франции разрешил выслать в Буркина-Фасо Франсуа Компаоре, брата бывшего лидера этого африканского государства Блэза Компаоре. Об этом со ссылкой на источники в суде во вторник сообщило AFP.

Как подчеркивает агентство, французское правительство еще должно санкционировать экстрадицию специальным указом, который защита Компаоре имеет право обжаловать в Государственном Совете страны.

Франсуа Компаоре был задержан в парижском аэропорту в октябре 2017 года на основании международного мандата, выданного новым руководством Буркина-Фасо, пришедшим к власти после отстранения правившего 27 лет президента Блэза Компаоре. Бывший лидер находится под следствием в связи с делом об убийстве в 1998 году журналиста Норбера Зонго. Тот расследовал гибель шофера Франсуа Компаоре - Давида Уэдраого. В декабре 1998 года тела Зонго и трех сопровождавших его человек были найдены в сгоревшем автомобиле на юге Буркина-Фасо.

После свержения Блэза Компаоре в октябре 2014 года его брат Франсуа бежал из страны в Кот-д`Ивуар, где в дальнейшем получил гражданство этого государства. В настоящее время по данному делу проходят также трое военных из полка президентской охраны, которым уже предъявлено обвинение в убийстве.