Суд в Ессентуках арестовал полицейских из КБР, подозреваемых в создании ОПС

СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу бывших и действующих сотрудников МВД, которые были задержаны в конце мая в Кабардино-Балкарии по подозрению в создании преступного сообщества. Мера пресечения избрана на два месяца, сообщили ТАСС во вторник в Ессентукском городском суде.

"Избрана мера пресечения всем двенадцати, суд принял решение о заключении их под стражу сроком на два месяца. Они обжаловали это решение", - пояснил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2017-2018 годах сотрудники МВД по КБР в составе преступного сообщества получили взятку за обеспечение беспрепятственной перевозки спиртосодержащей продукции по территории республики. По предварительным данным, незаконное вознаграждение составило не менее 42 млн рублей.

По данным СК РФ, преступным сообществом руководил заместитель начальника УГИБДД МВД по КБР, в общей сложности были задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД "Прохладненский". Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается.

Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении ряда должностных лиц МВД по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 ("Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения") и ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки организованной группой в особо крупном размере") УК РФ.