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В экстренные службы поступила массовая рассылка с угрозами взрывов в Москве

Как сообщил источник агентства, полиция проводит проверки по всем указанным адресам
Описание
© Виталий Невар/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию об анонимных сообщениях о массовом минировании зданий и госучреждений в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

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"Поступила рассылка о массовой угрозе взрыва зданий по Москве", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, письмо по электронной почте поступило в аппарат Госдумы. Проверяется также информация об угрозе взрыва в телецентре "Останкино", здании информационного агентства "Россия сегодня", здании московской полиции на Петровке, 38, а также в приемной ЛДПР и КПРФ в 1-м Басманном переулке и улице Арбат.

"Только по ЦАО таких адресов около 10", - сказал собеседник агентства. По всем адресам идет проверка. Из зданий проведена эвакуация.

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