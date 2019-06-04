Пропавшие в Калининграде дети сами вернулись домой

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Пропавшие в Калининграде трое детей в возрасте от 10 до 12 лет во вторник самостоятельно вернулись домой, с ними все в порядке, они провели ночь в старом форте, сообщила ТАСС начальник пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.

"Все трое - сестра и брат Софья и Никита Кушнир и их подружка Анастасия Коваленко - сегодня во второй половине дня самостоятельно вернулись домой. Установлено, что ночь они провели на территории одного из исторических фортификационных сооружений города", - сказала собеседница агентства, отметив, что погода была теплой, дети не замерзли.

По оперативным данным полиции, противоправных действий в отношении детей не совершалось. С родителями и детьми проводят профилактические беседы.