Здание МИА "Россия сегодня" проверят кинологи после сообщения о минировании

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Здание МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре проверят кинологи после сообщения о минировании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе агентства.

"После поступления соответствующего сообщения от следственно-оперативной группы ОВД Хамовники началась проверка, - сказал представитель пресс-службы. - Силами ЦСН (центра специального назначения) вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности агентства проведено обследование здания на Зубовском бульваре на предмет выявления предметов, похожих на взрывчатые вещества. Ничего не обнаружено. В настоящий момент ожидается прибытие кинологов "для более тщательной проверки".

Один из сотрудников компании сообщил ТАСС, что коллектив эвакуирован.