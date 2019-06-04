Два снаряда времен Великой Отечественной войны нашли на Карамышевской набережной в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Два неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны найдены в лесополосе на Карамышевской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около дома 12к1 на Карамышевской набережной в лесопосадке найдено два артиллерийских снаряда калибром 76 мм и 122 мм, как минимум один из них со взрывателем", - отметил собеседник агентства.

Полиция прибыла на место происшествия и оцепила территорию. В ближайшее время боеприпасы будут вывезены в безопасное место и уничтожены.