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Два снаряда времен Великой Отечественной войны нашли на Карамышевской набережной в Москве

Инцидент произошел в районе дома 12к1

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Два неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны найдены в лесополосе на Карамышевской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около дома 12к1 на Карамышевской набережной в лесопосадке найдено два артиллерийских снаряда калибром 76 мм и 122 мм, как минимум один из них со взрывателем", - отметил собеседник агентства.

Полиция прибыла на место происшествия и оцепила территорию. В ближайшее время боеприпасы будут вывезены в безопасное место и уничтожены.

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