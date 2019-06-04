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Взрывы на заводе в Дзержинске

Путин поручил выяснить, как устраняли недочеты на пострадавшем от взрыва заводе "Кристалл"

Глава МЧС Евгений Зиничев ранее сообщил, что в апреле на этом предприятии уже происходил взрыв

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться, почему устранение ранее выявленных недочетов на пострадавшем от взрыва заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области не принесло результатов. Так глава государства отреагировал на доклад главы МЧС Евгения Зиничева, который сообщил, что в апреле на этом предприятии уже происходил взрыв.

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По словам Путина, необходимо "посмотреть внимательно", "что наметили делать [после апрельской проверки на предприятии] и что реально делали, если довели до взрыва". "Надо посмотреть обязательно, Евгений Николаевич", - обратился он к Зиничеву. "С прокуратурой я тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков", - пообещал президент.

"Должна быть объективная оценка, и вы в ходе экспертиз помогите правоохранительным органам", - поручил Путин главе МЧС на встрече с членами правительства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
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