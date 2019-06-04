Неизвестные незаконно проникли в РКК "Энергия"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.

"Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия имени С. П. Королева" в госкорпорации известен", - отметили в Роскосмосе.

В то же время в Роскосмосе уточнили, что "информация об отдельных деталях происшествия в РКК "Энергия" в основном не соответствует действительности (состав участников, предмет похищенного и другое)".

Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения. Более подробную информацию в Роскосмосе раскрывать не стали, поскольку полиция завершает доследственную проверку по данному факту.

Ранее в РБК сообщили о краже космического оборудования, которая произошла во время майских праздников. По данным издания, в РКК "Энергия" якобы похитили три мешка электронных плат. После инцидента, как утверждает СМИ, на месте происшествия была установлена сигнализация.

В новость были внесены изменения (17:47 мск) — добавлена информация по тексту.