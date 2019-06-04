AFP: расследование в отношении Жерара Депардье по делу об изнасиловании прекращено

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Прокуратура Франции закрыла дело о домогательствах и изнасиловании, открытом в отношении актера Жерара Депардье в связи с жалобой молодой французской актрисы. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse.

Жалоба поступила в прокуратуру города Экс-ан-Прованс (юг Франции) 27 августа 2018 года от 22-летней актрисы, которая обвинила Депардье в домогательствах и изнасиловании. По ее словам, послужившие основанием для обращения в суд события произошли 6 и 13 августа в парижской квартире известного актера.

В свою очередь адвокат Депардье Эрве Темим неоднократно заявлял, что его клиент категорически отрицает подобные обвинения и какие-либо противоправные действия с его стороны. Он также осудил распространение в СМИ информации о деле, заявив, что это наносит сильный урон репутации всемирно известного актера. Адвокат также утверждал, что его клиент не исключает подачи иска по обвинению в клевете в отношении актрисы.