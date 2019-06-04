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В Башкирии ветер сорвал часть кровли со школы

В результате инцидента, который произошел в Кугарчинском районе региона, никто не пострадал

УФА, 4 июня. /ТАСС/. Порыв ветра сорвал часть кровли школы в Кугарчинском районе Башкирии, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

"В результате порыва ветра в селе Мраково Кугарчинского района произошел срыв металлической кровли по деревянной обрешетке здания школы. Площадь поврежденной крыши составляет 60 кв. м. В результате происшествия пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В школе не было детей в связи с выходным в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

Как уточнили в пресс-службе, угрозы обрушения кровли нет.

По данным МЧС, 4 и 5 июня в Башкирии возможны порывы ветра до 22 м/с, ливни и грозы.

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