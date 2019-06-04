Гроза в Крыму оставила без электричества 20 тыс. потребителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Сильный ливень с грозой стал причиной отключения от энергоснабжения около 20 тыс. абонентов в Первомайском и Раздольненском районах Республики Крым, говорится на странице компании "Крымэнерго" в Facebook.

"4 июня в 16:15 мск из-за грозы с сильным ливнем и порывистым ветром со шквалами до 20 м/с произошло технологическое нарушение на ВЛ 110 кВ Островская - Ковыльное. Прекращено электроснабжение потребителей Первомайского и Раздольненского районов суммарной мощностью 8,6 МВт (около 20 тысяч абонентов)",- сказано в сообщении.

По состоянию на 17:10 мск перезапитаны потребители Первомайского района (6 МВт), восстанавливается электроснабжение абонентов Раздольненского района. Причина технологического нарушения выясняется, ведется поиск повреждения.

Ранее ГУ МЧС по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на 4 и 5 июня.