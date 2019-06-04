СК возбудил уголовное дело после опрокидывания батута с детьми в Тольятти

САМАРА, 4 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, из-за чего пострадали двое детей, сообщило на своем сайте управление СК по Самарской области.

"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 1 июня ветер опрокинул ненадежно закрепленный батут. Пострадали двое детей 2011 и 2013 годов рождения. Отмечается, что батут эксплуатировался обществом с ограниченной ответственностью с нарушениями требований безопасности.

Ранее уголовное дело было возбуждено после аналогичного инцидента в Улан-Удэ, где 30 мая резкий порыв ветра поднял батут, когда на нем играли дети, попавшие в реанимацию.