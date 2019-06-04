Экс-губернатор Ивановской области читает в столичном СИЗО Библию

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в столичном СИЗО № 1, куда он помещен по решению Басманного суда Москвы. Об этом ТАСС сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Я посетил экс-губернатора в спецтюрьме внутри "Матросской Тишины" (СИЗО № 1), на условия содержания он не жалуется. В настоящее время ему выдали Библию и Евангелие, которые он читает в камере. Также он попросил еще несколько книг, которые ему администрация изолятора обещала выдать в ближайшее время", - сказал Мельников.

По словам представителя ОНК, Коньков содержится в карантинной камере, где ему проведут медосмотр, также с ним побеседует психолог. "В этой камере он будет в течение 10 суток, потом его отправят в общую камеру. Медработник уже осмотрел бывшего губернатора. У него есть ряд заболеваний, однако он не инвалид. Заключенный сказал мне, что обеспечен всеми необходимыми лекарствами", - добавил Мельников.

Кроме того, представитель ОНК, сообщил, что в камере у Конькова есть холодильник, горячая вода и телевизор. "Правда, пока телевизор не работает, поскольку не подключен к цифровому вещанию. Администрация СИЗО ранее обещала нам устранить этот недостаток", - сказал он.

Басманный суд арестовал Конькова по подозрению в хищении 700 млн рублей. Дело в отношении него и бывшего управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока не установленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Эта группа компании владела обанкротившимся "Ивановским бройлером".

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года (до этого в течение года был врио губернатора). 10 октября 2017 года он был освобожден от должности указом президента по собственному желанию.