Сообщения об угрозах взрывов в аппарате Госдумы и "Останкино" оказались ложными

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сообщения о массовом минировании зданий и госучреждений в Москве оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все здания проверены, никаких взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Во вторник письмо с сообщением об угрозах взрывов поступило по электронной почте в аппарат Госдумы. Также были "заминированы" телецентр "Останкино", здание информационного агентства "Россия сегодня", здание московской полиции на Петровке, 38, а также в приемные ЛДПР и КПРФ в 1-м Басманном переулке и улице Арбат. В центре Москвы проверялись более 10 объектов. Из зданий была проведена эвакуация.