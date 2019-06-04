МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Подмосковная полиция начала проверку после заявления РКК "Энергия" о хищении имущества с предприятия. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУМВД по Московской области, в полицию поступило заявление о том, что неизвестные проникли в складские помещения корпорации.

"В дежурную часть межмуниципального управления МВД России "Власиха" поступило заявление о том, что неизвестные незаконно проникли в производственные и складские помещения, расположенные на территории одного из предприятий города Королев, откуда похитили комплектующие от измерительных приборов, содержащих драгоценные металлы. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что посторонние проникли в РКК "Энергия" в Королеве. В настоящее время все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД.

Ранее РБК сообщил, что в РКК "Энергия" якобы похитили три мешка электронных плат. После инцидента, как утверждает СМИ, на месте происшествия была установлена сигнализация.