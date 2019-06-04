Подача электроэнергии в населенные пункты Северной Осетии восстановлена

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Энергетики Северной Осетии в полном объеме восстановили электроснабжение в населенных пунктах республики, которые были обесточены из-за сильного ветра и обрывов проводов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МРСК Северного Кавказа.

Как сообщалось, жители нескольких населенных пунктов Ардонского, Дигорского, Правобережного, Кировского и Пригородного районов Северной Осетии остались без света из-за обрывов проводов в сильный ветер с грозой.

"За 1 час и 21 минуту специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") в полном объеме восстановили электроснабжение обесточенных непогодой потребителей", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, серьезных разрушений по республике в непогоду не было зафиксировано. По Владикавказу остаются точечные отключения электроэнергии.