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Движение поездов московского метро остановлено от "Савеловской" до "Владыкино"

Как сообщили в столичной подземке, движения не будет как минимум 20 минут

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Прекращено движение поездов от станции метро "Савеловская" до станции "Владыкино" Серпуховско-тимирязевской линии московского метро. На горячей линии метрополитена ТАСС сообщили, что причиной остановки движения стал технический сбой.

"Это технические неполадки. Движения не будет как минимум 20 минут", - сказали сотрудники линии.

Как передает корр. ТАСС с места события, на платформе "Савеловкская" поезд стоит уже 40 минут. Машинист высадил пассажиров, а диктор объявила о том, что движения до станции "Владыкино" пока не будет.

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