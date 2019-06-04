Движение поездов московского метро остановлено от "Савеловской" до "Владыкино"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Прекращено движение поездов от станции метро "Савеловская" до станции "Владыкино" Серпуховско-тимирязевской линии московского метро. На горячей линии метрополитена ТАСС сообщили, что причиной остановки движения стал технический сбой.

"Это технические неполадки. Движения не будет как минимум 20 минут", - сказали сотрудники линии.

Как передает корр. ТАСС с места события, на платформе "Савеловкская" поезд стоит уже 40 минут. Машинист высадил пассажиров, а диктор объявила о том, что движения до станции "Владыкино" пока не будет.