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Энергетики восстановили электроснабжение 20 тыс. жителей Крыма

Ранее оно было прервано из-за грозы

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Энергоснабжение населенных пунктов Республики Крым, прерванное из-за грозы, в результате чего без света оставалось около 20 тыс. человек, восстановлено, сообщается  на странице компании "Крымэнерго" в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось, что сильный ливень с грозой стал причиной отключения днем во вторник от энергоснабжения около 20 тыс. абонентов в Первомайском и Раздольненском районах Республики Крым.

"Восстановлено нарушенное непогодой электроснабжение потребителей Первомайского и Раздольненского районов. Электроэнергия поступила в дома всех ранее обесточенных при непогоде абонентов", - говорится в сообщении.

 

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