На съемках бондианы произошел взрыв

ТАСС, 4 июня. Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы. Об этом во вторник сообщается в официальном Twitter картины.

"Во время съемок контролируемого взрыва на съемочной площадке 25-го [фильма о] Бонде в [британской] студии Pinewood были повреждены декорации. На площадке никто не пострадал, но один из членов съемочной группы получил легкое ранение", - сказано в сообщении.

Первый фильм киноцикла о приключениях агента 007 Джеймса Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Премьера очередной серии бондианы, официальное название которой пока остается в тайне, состоится в апреле 2020 года.