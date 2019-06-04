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Столкновение прогулочных катеров в Будапеште

AP: число погибших при крушении катера на Дунае увеличилось до 11

Еще 17 человек числятся пропавшими без вести

ТАСС, 5 июня. Тела еще двух жертв крушения прогулочного катера Hableany, столкнувшегося 29 мая в Будапеште с круизным лайнером Viking Sigyn, были обнаружены дайверами в водах Дуная во вторник. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Таким образом, к вечеру вторника обнаружены тела 11 погибших, уточняет агентство. Еще 17 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

По данным агентства, тело туриста из Южной Кореи было обнаружено в 58 км к югу от места происшествия. Дайверы также извлекли тело женщины из окна затонувшего катера, который находится на глубине девяти метров под водой. В понедельник были найдены тела еще двоих погибших - мужчины и женщины.

Поисковая операция продолжается, однако ее проведение затруднено из-за быстрого течения Дуная, высокого уровня воды в реке и низкой видимости под водой.

29 мая вечером на Дунае около здания парламента Венгрии произошло столкновение прогулочного катера Hableany и более крупного судна Viking Sigyn. Катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи, опрокинулся и затонул.

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Столкновение прогулочных катеров в Будапеште
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