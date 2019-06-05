При посадке рейса Анталья - Барнаул возникла техническая неисправность

БАРНАУЛ, 5 июня. /ТАСС/. Техническая неисправность возникла при посадке рейса Анталья - Барнаул, приземлившегося в аэропорту назначения в ночь со вторника на среду, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Барнаула.

"Возникла [при посадке] техническая неисправность на международном рейсе Boeing 757-200 Барнаул - Анталья авиакомпании Azur Air. Борт пришел с часовой задержкой - в 02:14 по местному времени (22:14 мск). Самолет приземлился благополучно, сейчас его осматривают в аэропорту. На замену пришел борт из аэропорта Толмачево, который в 06:12 (02:12 мск) улетел в Анталью", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет сел штатно, но при посадке сработал датчик технической неисправности. Дополнительных манипуляций при посадке не потребовалось.

"Будем выяснять вопрос, повлияет ли это на отправку пассажиров в последующие рейсы, сейчас устанавливаем информацию. Будем контролировать соблюдение прав пассажиров на последующие рейсы, которые были запланированы к отправке этим судном, самолет будет осматриваться", - пояснил ТАСС представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.