Вода ушла из подтопленного паводком села на севере Якутии

ЯКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Уровень воды на реке Колыме в районе села Походск Нижнеколымского района Якутии, подтопленного половодьем, упал. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель регионального главка МЧС.

"Уровень воды на реке упал до 241 см при критической отметке в 266 см. Подтопленных подворий не осталось", - сказал он.

В Походске подтопило до 40 дворов. Вода спала после подрывов льда. С середины мая проведено 10 подрывов заторов, использовано 10,5 т взрывчатки. В 2019 году уровень воды выше средних значений ожидается на реках Лена, Алдан, Амга и Колыма. В 2018 году от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей.