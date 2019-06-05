Склад строительных материалов горит в Санкт-Петербурге на площади 1 тыс. кв. м

ТАСС, 5 июня. Пожарно-спасательные бригады тушат возгорание на складе строительных материалов в Курортном районе на северо-западе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания - 1 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

"5 июня в 03:40 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, улица Красных Курсантов (Зеленогорск) д. 16. В складском помещении (складируются материалы для загородного строительства) горение внутри сооружения на площади 1000 кв. метров", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Ранг пожара повышен до второго уровня. В ликвидации участвуют 60 человек и 12 единиц техники.