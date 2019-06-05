К поискам пропавшего в Индии Ан-32 привлекли спутники и разведывательные самолеты

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. Патрульный противолодочный самолет P-8I "Нептун" из состава ВМС Индии, а также разведывательный самолет ВВС и спутники, в том числе разведывательный спутник RISAT, привлечены к поиску Ан-32, пропавшего 3 июня на северо-востоке страны. Об этом сообщается в среду на странице ВВС Индии в Twitter.

"ВВС продолжают прилагать масштабные усилия по определению местонахождения пропавшего без вести самолета Ан-32. P-8I индийских ВМС, спутники, в том числе RISAT, и самолет, оборудованный поисковыми системами, присоединились к совместной операции по поиску пропавшего борта", - говорится в сообщении.

Военно-транспортный самолет Ан-32 ВВС Индии, на борту которого было 13 человек, пропал в понедельник в северо-восточном штате Ассам, он направлялся на аэродром в штате Аруначал-Прадеш. Борт перестал выходить на связь примерно через полчаса после вылета с аэродрома в городе Джорхат. Он пропал в гористой местности, поросшей густым лесом. Аварийных сигналов с борта не поступало.

Как указывает газета Indian Express, самолет морской разведки P-8I "Нептун" предназначен для поиска подводных лодок и имеет оборудование для поиска объектов под водой, что позволяет ему вести разведку и в плотно засаженных деревьями областях. Спутники на орбите тоже оборудованы современными системами поиска. В операции также принимают участие вертолеты ВВС и наземные поисковые команды, сообщает издание.