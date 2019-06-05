Два человека погибли, один госпитализирован после ДТП из-за полицейской погони на Алтае

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Водитель и один из пассажиров автомобиля Toyota, не остановившегося по требованию сотрудников полиции, погиб в результате ДТП, второй пассажир госпитализирован, сообщается в среду на сайте регионального МВД.

"Водитель автомобиля Toyota - мужчина 1969 года рождения, не подчинившись законному требованию сотрудников полиции об остановке, при попытке скрыться не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля, а также пассажир - мужчина 1975 года рождения, скончались на месте происшествия. Еще один пассажир - мужчина 1987 года рождения с различными травмами доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла на автодороге Бийск - Карабинка в районе границы с Республикой Алтай. В соцсетях очевидцы происшествия пишут, что водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.