Главе управления энергетики и ЖКХ Рязани предъявлено обвинение в мошенничестве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детской площадки за 4,9 млн рублей руководителю управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорю Ковалеву. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, следствие просит отправить обвиняемого на два месяца под домашний арест.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под домашний арест на срок до 3 августа в отношении Ковалева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала представитель суда, уточнив, что рассмотрение ходатайства СК начнется в ближайшее время.

Кроме того, следствие просит арестовать на тот же срок второго фигуранта дела - генерального директора ООО "Уютный дом 62" Михаила Пузанова.

16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам.

Ковалев был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сумма, вменяемая чиновнику, составляет стоимость площадки - 4 млн 950 тысяч рублей. Дело было возбуждено центральным аппаратом СК РФ.

Как сообщалось ранее, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство площадки, рязанские следователи начали доследственную проверку, проверку организовала также Генпрокуратура РФ.