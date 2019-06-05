{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Как сообщил источник агентства, во многих подразделениях инспекции невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неполадки должны быть устранены в ближайшее время, специалисты работают над этим.

Федеральная информационная система ГИБДД используется в Госавтоинспекции с 2016 года. Система предназначена для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции РФ.

Теги
Россия
Главе управления энергетики и ЖКХ Рязани предъявлено обвинение в мошенничестве
Следствие просит арестовать его и генерального директора ООО "Уютный дом 62" Михаила Пузанова на два месяца
Читать полностью