Глава управления энергетики и ЖКХ Рязани частично признал вину в мошенничестве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев частично признал вину в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детской площадки за 4,9 млн рублей. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где в среду рассматривается ходатайство СК об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Свою вину Ковалев признал частично", - сказал представитель следствия.

По словам следователя, Ковалев, занимая пост в администрации Рязани, вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО "Уютный дом 62" Михаилом Пузановым и другими неустановленными следствием лицами, и "путем изготовления актов выполненных работ" в рамках муниципального контракта перевел средства из государственного бюджета на счет другого фигуранта дела о мошенничестве. Адвокат обвиняемого заявил в суде, что Ковалев "желает сотрудничать со следствием и давать правдивые показания".

16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам.

Ковалев был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сумма, вменяемая чиновнику, та же, что и стоимость площадки - 4 млн 950 тысяч рублей. Дело было возбуждено центральным аппаратом СК РФ. Следствие просит суд отправить Ковалева под домашний арест до 3 августа, а Пузанова - в СИЗО на тот же срок.

Как сообщалось ранее, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство площадки, рязанские следователи начали доследственную проверку, проверку организовала также Генпрокуратура РФ.